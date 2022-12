Venerdì 30 Dicembre 2022

Dalle h 09:00 alle h 17:30

Laboratori sensoriali per bambini, da 0 a 10 anni, basato sull'approccio Snoezelen. Attività a più turni da 45 minuti ciascuno. Una fascia oraria sarà dedicata a bambini con bisogni educativi speciali. Prezzo agevolato pari a 6 €/partecipante, e kit in regalo, per iscrizioni entro il 14 dicembre (pagamento anticipato, non rimborsabile), 8 € per iscrizioni successive. Bambini accompagnati. Iscrizione obbligatoria entro il 27/12.

Iscrizioni al numero +39 0324 92444 o via email a info@leuzerie.it