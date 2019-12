Proiezione del film documentario “Di acqua, di fuoco e quello che resta”

Sabato 28 Dicembre 2019 ore 21:00

Il mediometraggio vede come protagonista Gabriele Cantadore, operaio edile e insieme pittore, che compone le sue opere utilizzando strumenti del lavoro quotidiano e oggetti trovati nelle vecchie baite in disuso.

Il documentario, diretto da Matteo Ninni è stato presentato al Working Title Film Festival di Vicenza. Nella Val Vigezzo scopriamo la quotidianità di Gabriele: edile e artista che realizza le sue opere sfruttando strumenti di lavoro e oggetti abbandonati. Perché lavoro e arte non sono disgiunti, ma possono essere intimamente intrecciati…

Durante la serata, oltre al regista Matteo Ninni e Gabriele Cantadore, sarà presente anche il gruppo curatore delle musiche del film "Murmur Mori", il quale proporrà un ensemble musicale ispirato dalle antiche sonorità e dalla natura.

Nella sala, verranno esposte alcune opere dell'artista Vigezzino.

Per maggiori dettagli ecomuseo-eventi

Malesco 28854 Italy Luogo: Cinema Comunale

Comune: Malesco (VB)

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Ecomuseo di Malesco



Tag: proiezione