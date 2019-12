Concerto di Natale

Domenica 29 Dicembre 2019 ore 20:45

Nella sala dell'Ex Ospedale Trabucchi, il Coro Edelweiss proporrà il suo tradizionale concerto di Natale.



Il Coro Edelweiss nasce nel 1977 a Malesco come Coro di Chiesa, sotto la direzione del Maestro Enrico Iori.

Con il passare del tempo alle ragazze maleschesi si aggiungono voci femminili provenienti da tutti i Paesi della Valle Vigezzo. La scelta del repertorio che piano piano si indirizza verso i Canti dell'Autore Bepi De Marzi, la passione e le occasioni di incontro con altri Cori, aiutano l'Edelweiss a crescere fino a diventare una realtà apprezzata e conosciuta sia in Vigezzo che oltre i confini della Valle.

Alla fine dell'anno 2007, dedicato ai festeggiamenti per i 30 anni di attività, il Maestro Iori decide di lasciare il sodalizio e nella primavera 2008 il Maestro Luciano Maglio accetta l'incarico di Direttore ed inizia così per il Coro Edelweiss un altro cammino, durante il quale vengono introdotti pezzi, melodie e linguaggi nuovi.

Malesco 28854 Italy Comune: Malesco (VB)

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Ecomuseo di Malesco e Coro Edelweiss

Info Line: 0324/92444

