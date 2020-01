Presentazione documentario "Val Grande '44 - Storia del rastrellamento"

Venerdì 17 Gennaio 2020 ore 20:30

Nell'anniversario dell'uccisione del Partigiano gallaratese Angelo Pegoraro, avvenuta il 16 gennaio 1945, il Circolo Unione Arnatese-Cooperativa Sociale presenta il film documentario a puntate "Val Grande '44 - Storia del Rastrellamento" che racconta il rastrellamento nazifascista della Val Grande avvenuto nel giugno 1944.



L'accerchiamento delle truppe partigiane (circa 400 persone) iniziò l'11 giugno per concludersi il 27 giugno, con la fucilazione dell'ultimo gruppo di prigionieri a Beura. Per i partigiani le perdite furono altissime: quasi 300 morti incluso qualche alpigiano, 208 baite e 3 rifugi alpini distrutti.



Alla presentazione sarà presente l'autore, Stefano Cerutti (Frame Per Second) 30enne di Borgamanero, appassionato di montagna e di videomaking, accompagnato da Roberto Morandi, giornalista di VareseNews e autore della pagina fb Ossola '44.



Il documentario è stato prodotto con il patrocinio del Parco Nazionale Val Grande e la consulenza dell'Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.



TRAILER:

https://www.youtube.com/watch?v=ALyZ564Um4k

