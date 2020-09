Cambiamenti climatici, salute delle piante e biodiversità: il paesaggio che verrà

Convegno nell’ambito di Editoria & Giardini

Sabato 12 Settembre 2020 ore 15:00

Sabato 12 settembre alle ore 15,00 presso Casa Ceretti, via Roma 42 Verbania Intra si terrà il convegno in oggetto con il seguente programma:

Riccardo Santolini, Crisi climatica e Capitale Naturale: quale futuro per il nostro ben-essere

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Biologo, docente di Ecologia, Membro del Comitato Nazionale per il Capitale Naturale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La sua attività di ricerca riguarda la valutazione ecologico-economica delle funzioni ecologiche (servizi ecosistemici) e del Capitale naturale in relazione alla biodiversità ed ai cambiamenti climatici.

Paola Favero, I boschi fragili raccontano il cambiamento climatico

Alpinista appassionata, scrittrice e forestale, (già comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto), esperta di educazione ambientale, Paola Favero cammina e racconta di crode e foreste, di leggende antiche ed esseri fantastici, di ambienti lontani e problematiche ambientali. Oltre a 18 libri legati alla montagna, ha pubblicato decine di articoli e tenuto convegni e conferenze sulle foreste e i cambiamenti climatici.

Fabrizio Butté, Cambiamenti climatici: effetti e prospettive sulla flora nei giardini e nei parchi storici

Fabrizio Buttè dottore agronomo. Libero professionista. Dal 1991 consulente per la gestione di piante ornamentali in ambiente urbano e vivaistico e, dal 1998, consulente dell'Ente Giardini Botanici di Villa Taranto. Membro I.S.A. (International Society of Arboricolture), e Socio Fondatore S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura). Segue in particolare le problematiche della stabilità degli alberi in ambiente urbano ed in relazione agli eventi meteo.

Monica Perroni, Michele Bove, MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano: officina di buone pratiche … verso il giardino di ieri

Monica Perroni e Michele Bove. Parchi regionali del Ticino lombardo e piemontese. Monica Perroni, architetto, dal 2002 si è dedicata alla pianificazione territoriale dei Parchi Naturali e all'educazione per uno sviluppo sostenibile. Dal 2012 è responsabile dell'Ufficio Mab della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano territorio piemontese. Michele Bove, agronomo, inizia come guardia parco del Ticino lombardo, e negli ultimi 25 anni si è dedicato, sempre nel parco, all'agricoltura ed ai "giardinieri" delle campagne coltivate per aiutarli nel loro ruolo di custodi del patrimonio rurale e dell'agroambiente.

Modera, Tullio Bagnati direttore del Parco Nazionale Val Grande

Luogo: Casa Ceretti, via Roma 42 Verbania Intra

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Ente Parco Nazionale Val Grande

Info Email: promozione@parcovalgrande.it Verbano-Cusio-OssolaEnte Parco Nazionale Val Grande

