Finero - Provola - Daila

In cammino verso il centro della Terra

Sabato 5 Giugno 2021

Semplice passeggiata, poco più che turistica per i brevi dislivelli e la lunghezza contenuta del percorso, alla scoperta delle rocce caratteristiche di questo lembo alpino, ancora oggi vivacemente dibattuto per l'interpretazione geologica a carattere scientifico. Un viaggio immaginario verso le profondità della Terra dove nessun essere umano è mai riuscito a scendere, nemmeno nessuna perforazione altamente tecnologica, ma tangibile per l'osservazione e la raccolta di campioni litologici e minerali molto rari.

Programma:

Ore 9.30 Ritrovo a Malesco (Valle Vigezzo) al Museo Leuzerie del Parco nazionale della Val Grande (possibilità di salita in treno da Domodossola con le ferrovie Vigezzine-Centovalli) e visita della sezione geologica.

Ore 10.30 Ripartenza con le proprie autovetture o compattando gli equipaggi sul minor numero possibile di macchine in direzione della Valle Cannobina e arrivo a Finero al posteggio sotto la chiesa parrocchiale.

Ore 11.00 Inizio della passeggiata su sentiero in direzione della frazione Provola. Si prosegue verso Daila, pervenendo infine sulla strada provinciale n°75 (ex SS 631) al curvone di Creves (ponte romanico sul torrente Cannobino).

Ore 12.30 Pranzo al sacco a Daila vicino alla fontana.

Ore 14.00 Salita a piedi lungo la strada sterrata che porta alle cave di Olivina in località Creves per l'osservazione con la lente di ingrandimento delle tipiche rocce peridotitiche di Finero e per il campionamento con il martello del geologo.

Ore 15.30 Spostamento a piedi lungo un tratto della strada provinciale ed uno abbandonato della vecchia statale della Valle Cannobina verso il "Sasso di Finero" al cippo-monumento della Resistenza.

Ore 16.30/17.00 rientro a al posteggio di Finero.

Lunghezza dell'escursione: 5 km

Dislivello: 250 metri

Difficoltà: Facile

Indispensabili: scarpe da trekking con suola scolpita

Punti di interesse: Museo di Malesco e la fontana del basilisco, il centro storico di Finero, i terrazzamenti di Provola, le abitazioni tradizionali in pietra, le rocce verdi della crosta profonda e del mantello litosferico, le peridotiti ad olivina e vene cromifere di Creves, il paesaggio aspro e profondamente inciso della testata della Valle Cannobina, il Sasso di Finero, la chiesa parrocchiale di Finero dedicata a San Gottardo.

Pranzo al sacco nei prati attorno alle baite di Daila.

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!



Per partecipare è necessario prendere visione del regolamento e prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 20,00 € a persona per gli adulti e di 10,00 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida.

Malesco 28854 Italy Luogo: Cannobina

Comune: Malesco (VB)

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Pirazzi Filippo

Info Email: filopirazzi@gmail.com Info Line: 338/6132825 Verbano-Cusio-Ossola

Altre info su:Tag: escursioni