Trekking del Cöcc

Escursione impegnativa nel cuore del Parco Nazionale per un'immersione completa nella wilderness

Da Sabato 5 a Domenica 6 Giugno 2021

Cöcc è la versione dialettale usata dalle genti locali per nominare l'alpeggio di Vald: luogo dal fascino intenso e dalle storie bellissime. Questo Itinerario ad anello, impegnativo e grandioso, permetterà di scoprire il cuore pulsante della Valgrande, un'immensa ricchezza e varietà di spunti naturalistici, storici e culturali. Da Scaredi, porta orientale del Parco con i suoi monti e i suoi panorami a In La Piana, centro simbolico e geografico dell'area protetta, dove si pernotterà, incontreremo lungo il cammino numerosi luoghi ricchi di storia oltre a infiniti boschi, guadi, torrenti dalle limpide acque e paesaggi mozzafiato.

Programma:

Sabato

Ore 9.00 ritrovo all'Agriturismo Besana in Valle Loana

Ore 10.00 Le Fornaci: l'uomo e la pietra: un rapporto antichissimo soprattutto in Val Loana.

Ore 11.30 Alpe Cortenuovo sosta per rinfrescarsi: gli alpeggi e la transumanza.

Ore 12.00 Alpe Scaredi: il panorama e i bivacchi del parco

Ore 12.30 Pranzo al sacco

Ore 13.30 discesa verso In La Piana

Ore 15.00 Alpe Portaiola: la Wilderness di ritorno e le storie del rastrellamento

Ore 16.30 In La Piana: sistemazione in bivacco e regole di buona convivenza

Ore 19.00 cena

Domenica

Ore 6.00 Sveglia e colazione

Ore 9.00 Torrenti Fiorina, Val Rossa e Biordo: le limpide acque del Parco Nazionale della Valgrande

Ore 11.00 Alpe Vald di Sopra: la varietà di ambienti e la biodiversità della Valgrande

Ore 12.30 Bocchetta di Vald: storia delle alpi

Ore 13.00 Pranzo al sacco

Ore 14.30 Alpe Bondolo: gli ambienti alpini

Ore 17.30 Rientro ed aperitivo all'Agriturismo Besana

Lunghezza dell'escursione: Primo giorno: 10 km ca. Secondo giorno: 14 km ca.

Dislivello: Primo giorno: + 600m/- 880m Secondo giorno: +1300m/-1050m

Difficoltà: impegnativa

Punti d'interesse: Alpeggi, Affioramenti Rocciosi, Mulattiera, Bivacchi, Storia del Rastrellamento, Wilderness, Ambienti naturali, Fauna e Flora, Paesaggi su Svizzera, Monterosa e Valgrande.

E' richiesto un contributo di 20,00 € a persona per gli adulti e di 10,00 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida.

Luogo: Vigezzo

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Cacioppo Andrea

Info Email: cacioppo.andre@gmail.com Info Line: 331/4769624 Verbano-Cusio-Ossola

