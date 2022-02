Prima del film-documentario girato nel Parco Nazionale della Val Grande

Mercoledì 2 Marzo 2022 dalle 20:30 alle 22:30

In occasione del trentesimo anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale della Val Grande mercoledì 2 marzo alle ore 20:30 anteprima nazionale del film "A riveder le stelle" di Emanuele Caruso, regista de "La terra buona".

Girato i primi di agosto 2019, in appena una settimana, utilizzando solo due cellulari e un piccolo drone alimentati a energia sostenibile, "A Riveder le Stelle" è un progetto sperimentale concepito come una lettera al futuro dell'umanità: un lavoro originale e a impatto zero che, attraverso un linguaggio comunicativo fuori dai canoni, punta i riflettori sull'ambiente e sulle conseguenze del cambiamento climatico.

Protagonisti della pellicola l'attore e alpinista Giuseppe Cederna, l'attrice Maya Sansa e il Dottor Franco Berrino che ha partecipato attivamente alla "spedizione", apportando un contributo che resta unico per il film. Il documentario racconta un cammino lungo 7 giorni, in cui vengono percorsi 36 km con un dislivello di 5.000 metri, alla riscoperta della natura e dell'umanità. È dunque su queste tematiche che si interroga il regista, seguendo passo dopo passo, un gruppo di 6 'viandanti d'eccezione'. Compagni di cammino che non si conoscevano e che, arrivando da mondi totalmente diversi, hanno voluto condividere una esperienza unica, affrontando insieme un viaggio che, giorno dopo giorno, diventa anche un percorso interno. Ad accompagnarli in questa loro esperienza di scoperta personale e collettiva, gli incredibili panorami del Parco Nazionale della Val Grande, una delle aree wilderness più estese d'Europa, al confine fra il Piemonte e la Svizzera. Luoghi selvaggi, incontaminati, in cui la società non ha messo le radici e dove le stelle, la sera, sono l'unica luce che l'occhio umano percepisce.

Comunicato stampa, trailer, foto di scena e locandina su www.obiettivocinema.com/al-cinema/#press

Il regista introdurrà personalmente la proiezione in sala, creando un rapporto diretto ed entrando così in relazione con il pubblico.