Colloro - Capraga

Sabato 9 Aprile 2022 dalle 09:30 alle 16:30

Ad ogni passo di questa escursione si incontrano i segni della vita nelle terre di montagna, dove la pietra e le salite si alternano alla dolcezza dei pascoli; di pietra sono la mulattiera, le case e i muri che sorreggono i terrazzamenti per strappare spazio al pendio ripido. Si cammina fra boschi con enormi castagni per raggiungere radure e pascoli con i prati affacciati sulle cime. Non mancano i segni della devozione: una cappella arroccata su un affioramento di rocce, dove gli alberi lasciano spazio a un ampio panorama sulla valle sottostante, la chiesetta di San Bernardo che accoglie chi cammina all'ingresso di Biogno.

Programma:

h 9.30 ritrovo a Colloro e inizio escursione.

salita su mulattiera fino a Biogno, sosta nella frazione

prosecuzione su sentiero e breve tratto di asfalto fino a Capraga

h 12.30 pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

ritorno su sentiero e mulattiera a Colloro con giro ad anello, passando da Sasso Termine

possibilità di deviazione "wild" alla scoperta di altri alpeggi

Ore 16.30 circa fine dell'escursione

Lunghezza dell'escursione: 5,5 km // Dislivello: 440 metri // Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 4 ore //

Obbligo utilizzo scarponi da trekking/montagna

Punti d'interesse: mulattiere e terrazzamenti in pietra; castagni antichi che sembrano inghiottire i sassi e l'ombra di un grande faggio; vecchie frazioni dai nomi evocativi e pascoli che si aprono sulla valle.

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!

Per partecipare è necessario prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 20,00 € a persona per gli adulti e di 10,00 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida. L'escursione sarà effettuata con un minimo di 8 partecipanti e fino a un massimo di 15.