Scaredi e l'incantevole Laghetto del Marmo

Sabato 16 Luglio 2022 dalle 09:00 alle 17:00

Escursione per respirare i grandi paesaggi della Val Grande visti dal confine Nord del Parco

In cammino dalla Val Loana all'incantevole laghetto del Marmo osserveremo i maestosi panorami che si aprono ai nostri occhi, scopriremo storie di alpeggi, dell'utilizzo della pietra e dei suoi boschi. Dall'estrazione della pietra ollare, alla cottura della calce con il carbone ricavato dai faggi, sveleremo storie di Val Grande, dell'equilibrio tra uomo e natura.

Programma (i tempi sono indicativi):

9.00 ritrovo a Fondo Li Gabbi e partenza a piedi lungo il sentiero che conduce all'Alpe Scaredi. L'itinerario procede dapprima in piano e poi comincia a salire regolare lungo la mulattiera che porta alle Fornaci della Calce e poi sempre costante fino all'Alpe Cortenuovo (1792 m s.l.m.) e all'Alpe Scaredi (1841 m s.l.m.).

11.00/11.30 arrivo all'Alpe, breve pausa e proseguimento verso il Lago del marmo.

12.30/13.00 Pranzo al sacco a cura dei partecipanti e successiva attività di interpretazione ambientale e osservazioni.

14.00 proseguimento verso la Bocchetta di Cortechiuso con osservazione dei vasti panorami che si aprono; ridiscesa in Val Loana tornando a Scaredi e passando dalla Cappella di Terza, per godere del bellissimo panorama a 360 gradi (dalla Laurasca, ai boschi della selvaggia Val Grande fino alle cime del Monte Rosa). Da qui discesa verso Cortenuovo, per ritornare al punto di partenza.

16.30/17 Al termine dell'escursione possibilità di merenda presso un Agriturismo con prodotti tipici (la merenda è facoltativa e non inclusa nel costo di adesione).

Lunghezza dell'escursione: 10 km. // Dislivello: 820 metri // Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 6 ore // Difficoltà: impegnativa, necessita di buon allenamento e abitudine anche a tratti ripidi e sentieri stretti. // Obbligo utilizzo scarponi da trekking/montagna.

Punti di interesse: panorami meravigliosi a 360 gradi (dalla Laurasca, ai boschi della selvaggia Val Grande fino alle cime del Monte Rosa), la Cappella di Terza, gli alpeggi, le antiche fornaci per la calce, affioramenti calcarei e di marmo, il laghetto del Marmo.

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!

Per partecipare è necessario prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 20,00 € a persona per gli adulti e di 10,00 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida. L'escursione sarà effettuata con un minimo di 8 partecipanti e fino a un massimo di 15.