L'arte di mettere insieme il pranzo con la cena

Venerdì 15 Aprile 2022

Che il risultato fosse una dieta leggera per necessità o un piatto genuino senza pretese, le ricette di famiglia venivano spesso tramandate di madre in figlia, anche in Val Grande. C'è un sapore, un aroma che non haoi mai scordato? Hai ancora quel vecchio quaderno di ricette? Cosa si mangiava un trmpo?

Ti aspettiamo per condividerne il ricordo... e per scegliere la migliore ricetta da riproporre ai palati delicati di oggi!

In collaborazione con l'associazione CicognAttiva

Per informazioni contatta il Parco Letterario Nino Chiovini: cell 349-3689037

Email biblioteca@casadellaresisitenza.it

L'incontro si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti