Presentazione del progetto Co.Lo.N.I.A.

Venerdì 22 Aprile 2022 dalle 21:00 alle 22:30

Sedici gruppi ed Enti Locali si sono uniti per rendere l'Alpe Pian di Boit, in Val Pogallo, nel Parco Nazionale della Val Grande, un presidio attivo e un laboratorio di azione per la gestione di un bene comune: un rifugio condiviso.

Interverranno Manuel Piana, Tiziano Maioli e il naturalista e ricercatore Diego Fontaneto.