Da Sabato 2 a Domenica 3 Luglio 2022

IL TREKKING:

IN COLLABORAZIONE CON STEFANO CERUTTI DI FRAME PER SECOND UN'ESCURSIONE DI DUE GIORNI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE.

Il trekking proposto raccoglie lo spirito del Parco, entrando dalla "porta nord" avremo infatti la possibilità camminare attraverso luoghi con ambienti molto diversi tra loro; dagli ampi panorami di Scaredi e della Bocchetta di Vald, alle grandi faggete nel cuore del Parco, racchiuse in strette vallate, attraverso torrenti e antichi sentieri.

DATI:

Difficoltà: E / EE

Dislivello: 1900 m

Lunghezza: 24 km

Costo : 140 euro/persona

Questo trekking non presenta particolari difficoltà tecniche ma dati i dislivelli e la durata è adatta a persone con un minimo allenamento alla camminata in montagna.

PROGRAMMA:

GIORNO 1 :

Ritrovo a Fondo li Gabbi ( 1238 m.sl.m), dopo un controllo del materiale partiremo verso In la Piana (970 m.sl.m), dove passeremo la notte, entreremo quindi nel cuore del parco.

Dislivello: 680 m

Lunghezza: 11 km circa

Tempo: 4 h (escluse le soste)

GIORNO 2:

Partenza da In la Piana e salita fino alla Bocchetta di Vald (1823 m.sl.m), per poi ritornare a Fondo li Gabbi, questa è la giornata più impegnativa del trekking.

Dislivello: 1300 m

Lunghezza: 13 km circa

Tempo: 5h:30 (escluse le soste)

IL PERNOTTO:

Dall'emergenza sanitaria, i bivacchi sono rimasti aperti solamente per le emergenze essendo che sono luoghi che per la loro natura e concezione non possono essere sanificati periodicamente, rimangono quindi luoghi a rischio. Inoltre non è garantito che si possa trovare un posto per dormire. Per queste motivazioni consiglio a chi parteciperà di pernottare in tenda, che offrirà sicuramente un'esperienza più autentica e sicura. Se qualcuno deciderà di dormire in bivacco dovrà quindi essere consapevole dei rischi sopra elencati.

METODO DI ISCRZIONE E PAGAMENTO:

L'iscrizione avviene esclusivamente tramite conferma via mail (info@twergitrek.com) versamento della caparra pari a 40 Euro, tramite bonifico bancario. Il resto della quota sarà versato direttamente alla guida il giorno del trekking prima della partenza.