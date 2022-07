Seguendo il filo dell'Acqua

Domenica 3 Luglio 2022

Programma dettagliato

Ritrovo al parcheggio ore 9:00. Visita al mulino/frantoio "Camill" animata dai racconti di Piero. Dalla piazza principale si imboccano le viette Cornale e Sasso fino al piccolo lavatoio "Frudete". Si giunge sulla via principale lungo la quale osservare l'abbeveratoio "Fullögn", l'affresco cinquecentesco della Madonna del Latte e l'Oratorio di Loreto. Alla fine del paese si prende il sentiero per il "Ponte Romano", suggestivo orrido sul Torrente San Bernardino. Alle 13:00 pranzo presso la festa campestre d'Inoca o al sacco. A seguire dimostrazione della lavorazione della canapa e presentazione della figura del borradore. Alle 16:00 ritrovo al lavatoio in Vriàa al Ponte Vecchio per l'esposizione di oggetti legati al bucato. Rientro al parcheggio alle 16:30 passando dalla mulattiera. Per chi volesse fermarsi la festa a Inoca prosegue.



Info Generali

Le iscrizioni tramite il Google Modulo (QR-code) sono obbligatorie e si chiudono 4 giorni prima della data (29/06/22 h24:00): https://forms.gle/BK7hPcLk2tiSdoCC6