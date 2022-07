Camminiamo tra gli affreschi devozionali di Trontano

Sabato 16 Luglio 2022

Ritrovo al parcheggio della Vigezzina alle 14:00. Inizio del percorso a piedi in direzione dei Mulini del Rio Graglia, passando per la frazione di Ventriago con la visione dei suoi affreschi e la visita del forno di comunità. Si continua per la visita ai mulini. Il sentiero prosegue per l'abitato antico di Verigo fino a raggiungere la cappella di Valegia affrescata dal Borgnis. Rientro a Trontano nella zona di Quara con il suo torchio del 1700 e un altro forno di comunità. Proseguendo verso la frazione Castello altri dettagli di affreschi fino all'Oratorio della Madonna del Piai. Si torna in piazza per passare all'Oratorio di Santa Marta e alla Chiesa della Natività di Maria Vergine. Cena al sacco a carico dei partecipanti alle 19:00 presso i tavoli dell'area feste semi-coperta. Alle 20:30 inizio dello spettacolo teatrale amatoriale sulle leggende di Trontano, curato da Danila Massara. Alle 21:30 rientro al parcheggio.



Info generali

Le iscrizioni tramite il Google Modulo (QR-code) sono obbligatorie e si chiudono 4 giorni prima della data (16/07/22 h24:00): https://forms.gle/Hz1qvZY2LjYNSaMC7