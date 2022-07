Spettacolo teatrale amatoriale tratto da “Leggende di Trontano” di don Tullio Bertamini

Sabato 16 Luglio 2022 dalle 20:30 alle 22:00

Sabato 16 luglio alle ore 20:30, all'Area Feste di Trontano, andrà in scena lo spettacolo teatrale amatoriale intitolato "SE SI DICE SARÀ VERO".

La rappresentazione è tratta dal libro "Leggende di Trontano" di don Tullio Bertamini e prende spunto da altre leggende del territorio.

Uno spettacolo amatoriale che è il risultato di un laboratorio di teatro, condotto da Danila Massara, coreografa, regista e insegnante di teatro-danza.

L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo dell'Ente Parco Val Grande, nell'ambito del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola". L'idea è nata dall'Associazione culturale Navasco ed è promossa dalla Comunità di Trontano, progetto Comuniterrae.

Lo spettacolo è inoltre inserito in un Comunitour che si svolgerà lo stesso giorno.

Sul palco quindici interpreti, di tutte le età - dai 9 agli 84 anni - e di tutti i livelli di esperienza nel teatro (Per qualcuno è addirittura la prima volta!).

Attraverso i loro personaggi, porteranno in scena vicende quotidiane di una Trontano di qualche secolo fa. Protagonisti i racconti popolari che tra fantasia e realtà hanno accompagnato la storia degli abitanti di queste valli.

Scopo del progetto è da un lato coinvolgere le persone del territorio in un percorso di gruppo, sensibilizzandoli al linguaggio teatrale. Dall'altro lato, far scoprire o non far dimenticare le leggende, patrimonio della cultura popolare, attraverso un mezzo più facilmente fruibile e coinvolgente rispetto alla semplice lettura.

INGRESSO LIBERO