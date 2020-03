Parco Nazionale del Vesuvio: inaugurato sentiero n° 9 "Il fiume di Lava" nell'ambito del Grande progetto Vesuvio

Inaugurato il sentiero n° 9 "Il Fiume di Lava" comune di Ercolano. Realizzato il secondo progetto previsto nel Masterplan del "Grande progetto Vesuvio"

(Ottaviano, 05 Mar 20) Il 02 marzo 2020 alle ore 11:30, è stato inaugurato il sentiero n° 9 "Il Fiume di Lava" con partenza dal comune di Ercolano. Secondo progetto realizzato nell'ambito del Masterplan del "Grande progetto Vesuvio", piano pluriennale di investimenti dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio finalizzato al rilancio complessivo dell'area protetta. Alla presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, delle Autorità Locali e della Comunità locale sono stati presentati gli interventi di riqualificazione del sentiero attraverso opere di ingegneria naturalistica che hanno permesso di rendere nuovamente fruibile il sentiero e migliorarlo nell'allestimento e nella sua strutturazione complessiva. A seguito della cerimonia di inaugurazione è stata svolta la prima visita guidata con alcune scolaresche del territorio insieme alla Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Vesuvio. Grazie a questa importante infrastruttura green i turisti potranno arrivare in maniera sostenibile a passeggere su uno dei punti più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio, ovvero la colata lavica del 1944.

"La realizzazione di questo secondo progetto ad appena tre mesi dall'inaugurazione del sentiero n.7 dimostra che stiamo procedendo spediti verso la realizzazione del Masterplan del Grande Progetto Vesuvio - ha dichiarato Agostino Casillo Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio" - Quando presentammo alla comunità il Masterplan insieme proprio al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ringrazio per la sua costante vicinanza e il prezioso supporto, in molti pensavano che sarebbe rimasto su carta, invece oggi mostriamo i risultati di un lungo lavoro".

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno alla realizzazione di questa importante opera - continua Casillo - che si inserisce in una strategia complessiva di rilancio dell'area protetta che mette al centro la tutela del nostro patrimonio di diversità, coniugandola con uno sviluppo sostenibile delle comunità locali". "La riqualificazione della rete sentieristica è un'operazione fondamentale per la fruizione del parco nazionale del Vesuvio - afferma il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa - e ha un'importanza strategica tanto per il rilancio turistico dell'area, quanto per un'attività di prevenzione dell'incuria e degli incendi, perché più un territorio è frequentato, minore è la possibilità per i criminali ambientali di agire indisturbati. Sono molto soddisfatto della velocità con la quale si sta procedendo in questo percorso - aggiunge Costa - tutto ciò che è sviluppo ambientale, a partire dalla valorizzazione dei nostri parchi nazionali, merita di essere messo al centro. Parallelamente, procederemo anche con il rafforzamento della sorveglianza contro i fenomeni di abbandono rifiuti. Per affrontare in maniera risolutiva questa piaga chiedo ancora più collaborazione da parte dei comuni del Parco".

__________________________

Promozione e Comunicazione Ente Parco Nazionale del Vesuvio Il Responsabile dott. Giovanni Romano TEL. +39 081 8653928 CELL. +39 3384116349 FAX. +39 081 8653908MAIL gromano@epnv.it