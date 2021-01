Manifestazione di interesse per la redazione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio

(Ottaviano, 08 Gen 21) Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della redazione del Piano di Gestione dell'Unità Territoriale "PNVES"

Scadenza 22/01/2021