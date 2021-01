Ripartono le visite al Cratere del Vesuvio sentiero n.5 del Parco Nazionale del Ve-suvio

Da oggi 21 gennaio 2021 riapre il Cratere del Vesuvio.

Da oggi 21 gennaio 2021 ripartono le visite al Cratere del Vesuvio. Data la situazione epidemiologica che ha portato la Campania ad essere zona gialla così come previsto dall'ultimo Dpcm, è nuovamente possibile la fruizione turistica del Cratere del Vesuvio Sentiero n.5 del Parco Nazionale del Vesuvio.Si ricorda che resta in vigore il protocollo anti contagio che prevede contingentamento degli ingressi, tracciamento, gruppi max di 25 persone e ovviamente obbligo di uso dei dispositivi di sicurezza personale.I biglietti saranno acquistabili solo in formato elettronico online con prenotazione della fascia oraria ed indicando i propri dati personali. Non è possibile l'acquisto dei biglietti in loco.In caso di condizioni meteorologiche avverse le visite saranno sospese, ed è prevista procedura di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati in quella fascia oraria.

A questo link tutte le info:

https://www.parconazionaledelvesuvio.it/visita-il-parco/i-sentieri-del-vesuvio/il-gran-cono/

