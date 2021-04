Ripartenza della fruizione turistica nel Parco Nazionale del Vesuvio

Approvate implementazioni al protocollo di fruizione in sicurezza per le visite al Gran Cono

(Ottaviano, 28 Apr 21) A seguito della ripartenza delle visite al "Gran Cono" sentiero N.5 del Parco Nazionale del Vesuvio, primo sito turistico della Campania a riaprire, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il 26 aprile 2021, ha approvato alcune importanti implementazioni al protocollo di fruizione in sicurezza finalizzate a migliorare l'accessibilità e stimolare la ripartenza turistica sul territorio.

Alla luce dell'esperienza maturata nei mesi di apertura a partire da giungo 2020 e di alcune istanze pervenute da parte degli stakeholder del settore, sono state implementate le seguenti modifiche:

la frequenza dei gruppi che passa a 25 persone ogni 10 minuti (150 ingressi all'ora);

aumento della tolleranza sull'orario del biglietto che passa a (30 min prima ad 1 ora dopo);

ampliamento della gratuità alle guide turistiche regionali e alle guide naturalistiche nell'esercizio della propria attività.

Tutto ciò va ad integrare il sistema di fruizione già realizzato, grazie al quale è stato riqualificato il piazzale di quota mille-Ercolano, porta d'accesso al sentiero n.5, e che con l'istallazione di varchi elettronici ha permesso di passare alla prenotazione/acquisto online dei biglietti, contingentamento dei flussi e tracciamento delle persone. Le implementazioni diventeranno operative a partire dalle prossime settimane non appena saranno aggiornati i software informatici e le procedure di accesso.

"Grazie al lavoro svolto dopo il primo lockdown, con la creazione di un sistema di gestione tecnologico dei flussi, - dichiara il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo - oggi siamo il primo sito Campano a riaprire le porte ai visitatori.

Grazie a queste implementazioni - aggiunge il Presidente - miglioreremo ancora di più la fruizione per aiutare il settore turistico a ripartire. Inoltre, a brevissimo attueremo ulteriori innovazioni del sistema per agevolare gli operatori turistici a programmare in maniera più agevole le visite al Gran Cono" Il tutto ovviamente mantenendo alti standard di sicurezza, perché non bisogna dimenticare - conclude il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo - che non siamo usciti dalla crisi pandemica e bisogna prestare ancora la massima attenzione e rispetto delle regole e dei protocolli"



