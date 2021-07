Avviso pubblico - indagine di mercato per individuazione operatori economici per affidamento diretto servizio ambulanza primo soccorso turisti in visita al Gran Cono Vesuvio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs n°50/16

(Ottaviano, 08 Lug 21) Avviso pubblico - indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici per l'affidamento diretto del servizio di ambulanza per il primo soccorso dei turisti in visita al Gran Cono Vesuvio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs n°50/16

Scadenza 15/09/2021