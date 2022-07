Giovedì 21 Luglio 2022

Nuove emozionanti versioni vocali di composizioni originali del gigante del jazz internazionale, il pianista Enrico Pieranunzi. Il 21 luglio al Museo del Parco del Vesuvio di Boscoreale, il nuovo progetto "Cantare Pieranunzi" fortemente voluto dalla talentuosa cantante partenopea Valentina Ranalli che, profondamente ispirata dai brani del musicista romano, ha messo su di essi intriganti testi in italiano, inglese, francese (in un caso, anche in napoletano) e, insieme allo stesso Pieranunzi, ha dato loro una nuova veste vocale che ne esalta la suggestione narrativa. Un incontro tra generazioni, l'appassionante rappresentazione in suoni e parole di una intensa, creativa simbiosi artistica.

Maggiori informazioni su www.pomiglianojazz.com/enrico-pieranunzi-valentina-ranalli-cantare-pieranunzi