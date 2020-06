Galati Mamertino: visita del neo Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza.

(Galati Mamertino, 01 Giu 20) Cominciano da Galati Mamertino le visite ufficiali del neo Presidente del Parco Domenico Barbuzza. Accolto dall'Amministrazione Comunale, dopo un primo saluto in Sala Consiliare, il Presidente ha visitato la Cascata del Catafurco, l' Area del Capriolo, la Piscina e la Pineta Comunale di Rafa, il Parco Robinson e ha incontrato alcuni operatori economici che svolgono la loro attività su questo territorio. Sono tanti i progetti e le idee in cantiere per il prossimo futuro in un territorio così ricco di potenzialità. "Ringrazio l' Amministrazione Comunale di Galati Mamertino per la meravigliosa accoglienza. Dopo la visita al tesoro naturalistico delle Cascate del Catafurco e il confronto con gli operosi operatori economici locali, custodi della biodiversità dei Nebrodi, posso affermare che il Parco sarà partner dell'amministrazione per qualsiasi iniziativa posta a valorizzare le bellezze naturali di Galati nel Rispetto della natura". Queste le prime parole del Presidente Barbuzza (nelle foto presso la sede municipale co il Vicesindaco Vincenzo Amadore e gli assessori Andrea Carcione, Carlo Vicario e Rosella Vicario e successivamente al lavoro sul territorio). In particolare Barbuzza avrebbe attenzionato la questione della migliore fruibilità del percorso per raggiungere la Cascata del Catafurco, sito che in questo momento sta registrando un elevato numero di visitatori e quella relativa al ripopolamento dei caprioli, nell'area ad essi riservata nel territorio galetese. Ovviamente avrà nell' Amministrazione galatese - dichiara il Vicesindaco Amadore - il suo primo "alleato" per portare avanti le tante idee che ha in serbo per rendere ancora più "appetibili" e frequentate le numerose bellezze custodite dal Parco dei Nebrodi.