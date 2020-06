Al via il corso di fotografia naturalistica organizzato dal Parco

Barbuzza: anche in modalità on line cresce l’interesse verso il territorio dei Nebrodi

(S.Agata Militello, 03 Giu 20) Ai nastri di partenza il corso di fotografia naturalistica on line, organizzato dal Parco in emergenza Covid.

L'esigenza di tutelare i numerosi iscritti e garantire il distanziamento interpersonale ha trasformato il corso in via telematica, anche in funzione dell'area geografica di provenienza dei corsisti.

Il numero iniziale, - fissato originariamente a 15 partecipanti – è stato così ampliato, anche per garantire risposta alle richieste pervenute da tutta Italia: 56 iscrizioni, tutte accolte, con una netta prevalenza Siciliana dalle province di Messina, Catania, Trapani e Palermo. E poi Milano, Torino, Bologna, Roma, Orte, Novara, Locri…c'è tutto lo Stivale in questo corso organizzato per conoscere le tecniche fotografiche di base, argomenti come etica e paesaggio, informazioni sulla post produzione con l'obiettivo di ampliare le conoscenze di un interessante settore.

Una attività che si prefigge di promuovere le bellezze naturali dell'area dei Nebrodi per il tramite della fotografia commenta il Presidente Domenico Barbuzza e che conferma l'interesse verso il nostro territorio ed il valore naturalistico del Parco.

Flora, fauna e ambienti naturali del Parco da scoprire oggi 3 giugno a partire dalle ore 18.00 sotto la sapiente guida di Gino Fabio, dipendente dell'Ente Parco e fotografo naturalista