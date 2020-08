Sottoscritto protocollo di collaborazione tra l’Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica e il Parco

(S.Agata Militello, 07 Ago 20) Con un protocollo d'intenti sottoscritto oggi presso la Sede del Parco Domenico Barbuzza e Filippo Amato, rispettivamente Presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi e dell'A.I.P.I.N. Sicilia ,l'Associazione Italiana Per l'Ingegneria Naturalistica, viene di fatto ampliata l'azione di diffusione tecnico-divulgativa delle due istituzioni.

Con questo nuovo reciproco accordo infatti, l'A.I.P.I.N. - associazione tecnico scientifica riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, da sempre impegnata nella promozione delle tecniche di restauro ambientale - fornirà il proprio supporto in materia di Ingegneria Naturalistica alle attività istituzionali del Parco, individuando inoltre, di comune intesa, corsi, attività formative, eventi scientifici e divulgativi

Ricordiamo inoltre che il Parco dei Nebrodi fa già parte del direttivo nazionale e regionale dell'Associazione e che, proprio per i lavori della Dorsale dei Nebrodi, per circa 64 chilometri , sarà garantita la formazione sulle nuove metodologie di ingegneria naturalistica con i c.d. "cantieri didattici", con la sistemazione degli attraversamenti dei valloni, i passaggi a sfioro realizzati in pietra locale, il ripristino dei muretti a secco esistenti.

Per Filippo Amato il protocollo rappresenta il punto di partenza per una stretta collaborazione tra A.I.P.I.N. ed Ente Parco, ai fini della divulgazione e della diffusione delle best practices nel settore dell'ingegneria naturalistica, su cui auspichiamo ampio coinvolgimento di Enti pubblici, professionisti e imprese del settore

Per Domenico Barbuzza una collaborazione di rilievo che ci proietta verso nuovi impegni: in proposito annunciamo con piacere che il Parco dei Nebrodi, congiuntamente ad A.I.P.I.N., Università di Palermo, è promotore del Premio internazionale di Ingegneria naturalistica intitolato a Giuliano Sauli, Presidente nazionale e fondatore dell'A.I.PI.N. , figura di spicco nel settore, recentemente scomparso, la cui presentazione avverrà in una conferenza stampa in programma all'Orto Botanico di Palermo a fine agosto.