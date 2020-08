Sicilia vulcanica: presentazione della guida eco turistica di Franco Tassi e Carmelo Nicoloso

(S. Agata Militello, 27 Ago 20) Un tour siciliano per presentare "Sicilia vulcanica", il libro di Franco Tassi e Carmelo Nicoloso con le foto di Emilio Messina e Cesare Moroni, che cura anche il progetto editoriale.



Gli autori intendono rilanciare la Sicilia e il Sud come meta privilegiata di un nuovo Grand Tour, grazie alla straordinaria bellezza e varietà dei paesaggi della Sicilia nordorientale: ecosistemi, flora, fauna, foreste, montagne, coste, mari, isole minuziosamente descritti da Franco Tassi, storico direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo e coordinatore Centro Parchi Internazionale e Carmelo Nicoloso guida naturalistica e coordinatore Mezzogiorno d'Italia Comitato Parchi.



Un metodo per promuovere il rilancio di parchi e riserve ma anche la nascita di una rete di collaborazioni e di professionisti dell'ambiente commenta Domenico Barbuzza, Presidente del Parco, che presenterà il volume, cui è dedicata una parte significativa al territorio dei Nebrodi, a Longi il 29 agosto alle 17.30, al Porto di Capo d'Orlando sempre il 29 agosto alle ore 21.00 e Santo Stefano di Camastra, giorno 30 agosto alle ore 17.30.