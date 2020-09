Rinnovato il Comitato di gestione dell'Associazione Strade dei Sapori dei Nebrodi

Barbuzza: insieme per valorizzare il patrimonio enogastronomico dei Nebrodi

(S. Agata Militello, 15 Set 20) Riunita l'assemblea dell'Associazione Strade dei Sapori dei Nebrodi, la compagine che, di concerto con l'Ente, cura la valorizzazione delle tipicità locali.



Composta da imprenditori del settore turistico e della produzione agro-zootecnica, l'associazione - braccio operativo del Parco dei Nebrodi per il settore gastronomico di pari passo con Nebrodi Outdoor che si occupa invece del settore escursionistico - avrà adesso il compito di affiancare il Presidente Barbuzza nelle attività di rilancio.



Composto da 8 componenti il nuovo Comitato di gestione: Lidia Calà Scarcione e Vincenzo Cordone, membri di diritto nominati in rappresentanza dell'Ente Parco mentre eletti dall'Assemblea sono Maria Mazzurco Masi, Antonello Scaravilli, Benedetto Cracò, Antonio Leanza, Giacomo Emanuele e Giuseppe Frusteri.



Nel corso del primo incontro inoltre è stato nominato il revisore contabile nella persona di Maria Iozzi: l'occasione ha rappresentato il momento per programmare le prossime attività.



Il Presidente del Parco esprime soddisfazione per il risultato della prima Assemblea, propedeutica alla riunione del Comitato di gestione: stiamo lavorando alla programmazione di alcune iniziative di valorizzazione delle tipicità locali commenta Barbuzza.