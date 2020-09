Il Parco dei Nebrodi partecipa all’Assemblea IAPA

Barbuzza: ponte umano di alleanze internazionali

(S.Agata Militello, 18 Set 20) Si sono svolti on line per gli associati di tutto il resto del mondo i lavori dell'Assemblea I.A.P.A. International Alliance Protected Areas – che, con una nuova veste dovuta all'emergenza Covid, non ha voluto rinunciare al programmatico appuntamento annuale.

I lavori si sono tenuti presso il Parco di Changbai Shan, in Cina, già partner del Parco dei Nebrodi che, a seguito della sottoscrizione di un accordo operativo, era entrato a far parte del Comitato Esecutivo I.A.P.A.

Oggi, a conferma del ruolo di tutto rispetto a livello internazionale, e potendo contare su una collaborazione non solo in termini professionali-scientifici ma soprattutto umana (durante il periodo di lockdown il Parco di Changbai Shan ha fatto pervenire ai colleghi dei Nebrodi 6000 mascherine, in un grande abbraccio di solidarietà, perché la protezione dell'ambiente non deve conoscere frontiere) anche oggi il Parco è presente nel panorama delle aree protette internazionali, per l'annuale confronto sui temi dell'ecoturismo, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale.

Si tratta di una ulteriore esperienza –commenta Domenico Barbuzza, Presidente del Parco - che evidenzia il ruolo internazionale del Parco dei Nebrodi, peraltro in un anno particolare, a conferma della voglia di fare e programmare, sviluppando sempre nuovi progetti.