Giornata mondiale del suolo

5 dicembre 2020 Videoconferenza dedicata ai servizi ecosistemici del suolo

(Caronia, 02 Dic 20) Il suolo rappresenta una risorsa primaria per la nostra sopravvivenza, purtroppo spesso non considerato.



Per questo, nella giornata del 5 dicembre, tradizionalmente dedicata all'argomento, nella considerazione della necessità di focalizzare l'attenzione ed incoraggiare i governi a migliorare la salute e a combattere la perdità di biodiversità del suolo, si terra la videoconferenza sul tema "I servizi eco sistemici del suolo: quale futuro?"



La giornata è organizzata dall'Accademia Nazionale di Agricoltura e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, in collaborazione con Direzione Generale delle Foreste (MIPAAF) -Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) - Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali (FIDAF) -Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA) - EuropeanSociety of Soil Conservation (ESSC) - International Union of SoilSciences IUSS) - Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) – Società Italiana di Pedologia (SIPE) - Società Italiana di Scienza del Suolo (SISS) – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) – Unione Nazionale dei giornalisti italiani dell'agroalimentare, ambiente, energie, territorio (UNAGA-FNSI) e con il sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e GeolabAps.



Nell'ambito dei lavori, previsto un intervento del Presidente del Parco dei Nebrodi: il Parco vanta una collaborazione con la Società Italiana di Scienza del Suolo, che ha prodotto risultati importanti e che intendiamo potenziare, commenta Domenico Barbuzza.

A chiudere i lavori sarà il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa.