Premiazione concorso fotografico intitolato a Luigi Catania

Gli scatti pubblicati nel calendario del Parco

(S. Agata Militello, 21 Dic 20) Una diretta sulla pagina Facebook del Parco: una cerimonia sobria ma ricca di significato per la prima edizione del concorso fotografico intitolato a Luigi Catania, studente universitario originario di S. Stefano di Camastra, prematuramente scomparso.

Il giovane, appassionato conoscitore del territorio dei Nebrodi, aveva dedicato la propria tesi di laurea al Parco: in sala, a Palazzo Trabia, alla presenza del padre e del fratello sono stati così premiati i primi classificati e rispettivamente:

Primo posto ex aequo Pietro Bertè di Rocca di Caprileone e Basilio Artino Martinello, di Alcara Li Fusi , al secondo posto Carmela Lenzo di Torrenova e al terzo posto Antonino Barbera di Castelvetrano.

Menzione speciale della Giuria per il giovanissimo Antonino Vaneria di Alcara Li Fusi.



I premi sono stai consegnati dalla famiglia Catania, dal Sindaco Francesco Re e dalla Presidente del Consiglio Marila Re, dal Presidente del Parco Domenico Barbuzza e dal Direttore Ignazio Digangi che si sono congratulati per la qualità delle immagini ma anche per il messaggio che ogni singola foto ha permesso di diffondere.



Cultura, amore per la terra, natura incontaminata: Gino Fabio, fotografo e docente del corso di fotografia naturalistica conferma il crescente interesse verso il Parco, da scoprire anche attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica.