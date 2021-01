Dal Parco dei Nebrodi un congelatore per i vaccini anti COVID

(S. Agata Militello, 08 Gen 21) L'Ente Parco mette a disposizione della Comunità dei Nebrodi un congelatore per la conservazione dei vaccini contro il Covid: si tratta di un ultra frigorifero capace di raggiungere la temperatura di – 80 gradi richiesta per lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini, che pertanto essere custoditi alle temperature previste.



Questo il nostro contributo alla causa che ci vede coinvolti contro la pandemia – dichiara il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza annunciando, con una nota indirizzata all'Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al direttore dell'A.S.P. 5 di Messina Paolo La Paglia, al Commissario per l'emergenza COVID Maria Grazia Furnari ed al risk manager dell'ospedale di S.Agata Militello Antonino Giallanza la disponibilità dell'Ente Parco.



In atto il congelatore è posizionato presso la Banca del Germoplasma vegetale di Ucria: il suo utilizzo in laboratorio lo rende pienamente compatibile per il settore biomedicale – commenta Barbuzza – ecco perché si impone doverosamente un contributo alla causa, destinando lo stesso all'Ospedale dei Nebrodi.