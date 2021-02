Pronti alla scoperta del suolo

Cerimonia consegna attestati FAO 26 febbraio 2021

(Cesarò, 22 Feb 21) Si svolgerà giorno 26 febbraio, a partire dalle ore 10, la cerimonia di consegna degli attestati FAO relativi al contest per la Giornata Mondiale del Suolo 2020, che ha visto il riconoscimento dell'impegno dell'Istituto comprensivo di Capizzi-Cesarò con una menzione d'onore.

I giovani studenti della classe V A di San Teodoro riceveranno anche materiale didattico/divulgativo sulla importanza del suolo per la qualità dell'ambiente, ma soprattutto avranno la soddisfazione di vedere pubblicato il fumetto realizzato per la partecipazione al concorso, sia in inglese che in spagnolo.