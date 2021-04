Parco dei Nebrodi: incontro con il Rettore dell’Università di Messina

(S. Agata Militello, 28 Apr 21) Incontro istituzionale oggi al Rettorato dedicato alla programmazione di attività congiunte tra Parco dei Nebrodi e Università di Messina.



Il Presidente del Parco Domenico Barbuzza ha incontrato il Rettore dell'Università Salvatore Cuzzocrea al fine di gettare le basi per future collaborazioni: tra le finalità delle aree protette infatti anche la promozione della ricerca scientifica, argomento su cui il Parco intende puntare, creando una specifica alleanza.



Un colloquio proficuo, finalizzato a costruire un rapporto di collaborazione, dialogo e confronto sui grandi temi che riguardano il futuro del nostro territorio , commenta il Presidente Barbuzza a margine dell'incontro cui hanno partecipato per l'Università il Prorettore agli Affari Generali Luigi Chiara e per il Parco il Direttore Ignazio Digangi e lo Staff di Presidenza.



Numerose le tematiche di comune interesse, che a breve vedranno l'avvio di prime attività congiunte.