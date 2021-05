Il valore degli alimenti e della dieta dei Nebrodi

Conferenza 21 maggio 2021

(S. Agata Militello, 05 Mag 21) Con una conferenza organizzata on line per il prossimo 21 maggio, a partire dalle 15.30, prende ufficialmente il via l'azione di educazione alimentare nata dal protocollo sottoscritto tra il Parco dei Nebrodi, il Consorzio della Banca Vivente del Germoplasma vegetale dei Nebrodi e l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.



Un momento scientifico-culturale che prevede numerosi contributi nelle due sessioni dedicate al valore dei semi e al culto della tradizione, in omaggio all'azione della Banca del Germoplasma e alla Dieta mediterranea, stile di vita della tradizione del comprensorio.



Previsti gli interventi di saluto di Domenico BARBUZZA Presidente del Parco dei Nebrodi, Marco TONELLI Presidente Albo Nazionale Dietisti Santino MORABITO Presidente ADI Sicilia.



Presentazione affidata a Maria Lidia LO PRINZI, Dietista.



Moderatori Giuseppe MALFI Presidente Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e Maurizio BATTINO Univ. Politecnica delle Marche, Editor in Chief of Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism



Questi gli interventi in programma:

I SESSIONE - "Il Valore dei Semi e il Culto della Tradizione"

Ignazio DIGANGI Direttore del Parco dei Nebrodi e della Banca Vivente del Germoplasma "Facciamo della Biodiversità un bene Comune"

Direttore del Parco dei Nebrodi e della Banca Vivente del Germoplasma "Facciamo della Biodiversità un bene Comune" Rosario SCHICCHI Direttore Orto Botanico UNIPA, Componente I.Di.Med. "Verdure, cereali e legumi per l'alimentazione e la salute"

Direttore Orto Botanico UNIPA, Componente I.Di.Med. "Verdure, cereali e legumi per l'alimentazione e la salute" Noemi VACIRCA Dietista SIAN ASP Messina, Educatore FED "La Dieta Mediterranea a scuola ripercorrendo le tradizioni, 2 anni di esperienza in DAD"

II SESSIONE - "Dove si Nasconde la Dieta Mediterranea"

Giuseppe FATATI Già Direttore SC Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica Santa Maria di Terni "Il Compito del Padre"

Già Direttore SC Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica Santa Maria di Terni "Il Compito del Padre" Antonio CARETTO Direttore SC Endocrinologia, Malattie Metaboliche, Nutrizione Clinica. Ospedale A. Perrino Brindisi "L'eredità Materiale"

Direttore SC Endocrinologia, Malattie Metaboliche, Nutrizione Clinica. Ospedale A. Perrino Brindisi "L'eredità Materiale" Lucio LUCCHIN Direttore SC di Dietetica e Nutrizione Clinica Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Bolzano

Per il Presidente del Parco Domenico Barbuzza la giornata approfondirà un tema molto importante, quello legato alla corretta alimentazione ma soprattutto del sano stile di vita che contraddistingue le popolazioni dei Nebrodi, modello che vogliamo far conoscere ed esportare nel mondo.



Per informazioni e iscrizioni (è necessaria pre-registrazione entro giorno 20 maggio, al fine di ricevere il link di collegamento) inviare mail a: info@parcodeinebrodi.it, indicando nell'oggetto i propri dati.

L'evento è aperto a tutti, nella riconosciuta esigenza di condividere e far conoscere l'importanza della corretta alimentazione a sostegno del benessere ed in armonia con l'ambiente circostante.