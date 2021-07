Militello Rosmarino: inaugurato Punto Informativo del Parco dei Nebrodi

(S. Agata Militello, 02 Lug 21) Con l'obiettivo di promuovere il territorio e fornire un ausilio valido ai fruitori in visita sui Nebrodi, è stato inaugurato il Punto informativo del Parco di Militello Rosmarino.



Ospitato presso i locali della Biblioteca Comunale in via Umberto I, il presidio nato dalla sinergia tra il Presidente del Parco Domenico Barbuzza e il Sindaco Salvatore Riotta, riapre nell'ottica di potenziare l'accoglienza ai visitatori, in un punto strategico per tutti gli appassionati della natura, dei centri storici e delle produzioni di qualità.



Una storica ipotesi infatti, narra che la cittadina prenda il proprio nome dalla ricca e fiorente produzione di miele (melis tellus). Quindi valorizzazione a 360 ° e promozione del territorio per fare conoscere le tipicità locali.



Un piacevole risultato che conferma il rapporto di collaborazione proficuamente avviato con i Sindaci del Parco, desiderosi di valorizzare i tesori di casa nostra ma anche le professionalità locali afferma il Presidente del Parco Domenico Barbuzza.



Militello Rosmarino, piccola Comunità sui Nebrodi, ci tiene a sottolineare con orgoglio il proprio senso di appartenenza al Parco afferma il Sindaco Riotta che annuncia, compatibilmente all'emergenza COVID, una serie di appuntamenti in programma nel periodo estivo.