Parco dei Nebrodi: proficuo incontro con il Questore di Messina

(S.Agata Militello, 16 Lug 21) Incontro proficuo tra il Questore di Messina, Gennaro Capoluongo e il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza.

Il colloquio, avvenuto nel corso della visita istituzionale del Questore a S.Agata Militello, cittadina che ospita la sede amministrativa del Parco, ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulla situazione locale: Capoluongo infatti si trova al vertice della Questura messinese dallo scorso giugno.

Il Presidente del Parco Barbuzza, nel presentare la mission dell'Ente, con i suoi punti di forza ma anche di debolezza, ha ribadito la necessità della continua collaborazione con le Istituzioni, per garantire la legalità, base dello sviluppo nel territorio dei Nebrodi.

L'occasione ha anche rappresentato il momento per una visita c.d. "virtuale" del Parco, con l'omaggio di una pubblicazione di pregio: si tratta solo di un anticipazione. Invitiamo già da adesso il Questore - commenta Barbuzza - per una visita ufficiale del Parco, per essere quanto più vicino a questo territorio che merita tutela e rispetto, a trecentosessanta gradi.

Nella foto il Questore Gennaro Capoluongo con il Commissario di S.Agata Militello Di Mauro, Bruno Mancuso, Sindaco della cittadina e il Presidente del Parco Barbuzza.