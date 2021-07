Comitato Esecutivo: approvati atti di indirizzo sulla comunicazione e sulla sensibilizzazione ambientale

(S. Agata Militello, 19 Lug 21) Riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente per la ratifica di una serie di atti approvati dal Presidente ma anche per indirizzare l'attività del Parco e renderla più aderente alle esigenze manifestate nel corso delle ultime riunioni con i Sindaci.

Con un protocollo d'intesa con l'associazione ONLUS Plastic Free, il Comitato, nell'avviare una azione di collaborazione con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la vasta platea di fruitori del Parco sulla pericolosità della plastica, intende inoltre organizzare appuntamenti di raccolta, lezioni di educazione ambientale, passeggiate ecologiche e turistiche e provvedere alla segnalazione dell'abbandono dei rifiuti.

Approvato anche l'atto di indirizzo che prevede, per i Comuni facenti parte del Parco l' impegno ad utilizzare il logo dell'Ente nella carta intestata ed in generale su tutto il materiale di comunicazione, anche on line, per meglio identificare l'appartenenza al territorio dei Nebrodi.

In proposito, nella considerazione delle richieste di adesione dai Comuni di Tusa, Castel di Lucio e Nicosia il Parco ha trasferito le istanze all'Assessorato al Territorio e Ambiente per il consequenziale iter di ampliamento.

Siamo sulla strada giusta commenta il Presidente Domenico Barbuzza per dare il dovuto supporto a tutti i portatori di interesse del territorio.