Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Procedura aperta per la presentazione di contributi o suggerimenti

(Caronia, 17 Nov 21) L'Ente Parco dei Nebrodi, a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 è tenuto all'approvazione, entro il prossimo mese di gennaio 2022, dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024



Ritenuto opportuno favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse (c.d. soggetti interessati/stakeholders) al processo di redazione di detto Piano, accogliendo indicazioni e suggerimenti che possono offrire spunti di miglioramento riguardo le misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza;



Considerato quanto contenuto negli impianti normativi della legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012 (Legge Anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazione di attività di Prevenzione della Corruzione e di sostegno della Trasparenza con l'adozione di misure idonee);



Considerato i termini di adozione del Piano di adottare ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e al fine di approntare nei tempi utili le variazioni e migliore applicabile al piano attualmente adottato;



Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



INVITA tutti gli interessati a far pervenire eventuali indicazioni e/o suggerimenti che possono promuovere e migliorare ogni iniziativa in materia sia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024.



A tale fine si ricorda che è disponibile, sul sito internet istituzionale, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021/2023, nella sezione "Amministrazione trasparente". Le proposte e/o osservazioni dovranno pervenire, utilizzando l'allegato modello, entro e non oltre il 20.12.2021, alla seguente casella di posta elettronica: info@parcodeinebrodi.it utilizzando come oggetto: proposta PTPCT e l'allegata modulistica.