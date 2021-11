Giornata contro la violenza sulle donne

Barbuzza: anche il Parco per testimoniare la solidarietà

(S. Agata Militello, 25 Nov 21) Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Presidente Domenico Barbuzza e il direttore Ignazio Digangi hanno presenziato alle attività organizzate dall'I.T.I.S. "Torricelli" di S.Agata Militello, dove è stata inaugurata una panchina "rossa", spazio idealmente occupate dalle donne vittime di violenza.



E poi ancora un momento d'insieme con tutto il personale del Parco, in particolare le donne impegnate quotidianamente, per ribadire i fondamentali concetti alla base della serena convivenza e del benessere organizzativo dell'Ente.



La violenza non è forza ma debolezza. Il mio auspicio è celebrare questa giornata quando non ci sarà più violenza sulle donne: spero prima possibile afferma il Presidente Barbuzza.



Per questo motivo diciamo #noviolenzasulledonne