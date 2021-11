S.Agata Militello: Distrutta l’auto del Presidente del Parco

Barbuzza: una fatalità che fortunatamente non ha avuto conseguenze

(S. Agata Militello, 30 Nov 21) Una fatalità che fortunatamente non ha avuto conseguenze: questo il commento del Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza, a seguito del rogo verificatosi ieri in tarda serata che ha completamente distrutto la sua autovettura.



Dalla ricostruzione dell'accaduto infatti, emerge che l'incendio è stato originato dallo scoppio di un tombino che ha tranciato il tubo del gasolio dell'auto, che in pochi minuti ha preso fuoco.



Ringrazio i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, la Polizia e i Carabinieri di S.Agata Militello per l'immediato intervento commenta Barbuzza.