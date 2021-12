Giornata Mondiale del Suolo

Incontro con le Scuole primarie e secondarie

(S. Agata Militello, 06 Dic 21) Un incontro on line sulla piattaforma telematica della Società Italiana della Scienza del Suolo per parlare, nella giornata mondiale dedicata all'argomento.



L'Ente Parco, già attivo da tempo sulla tematica, partecipa con l'Istituto comprensivo di Capizzi-Cesarò, già autore di un fumetto, realizzato nell'ambito di un contest con la FAO.



La graziosa pubblicazione, stampata con il contributo dell'Ente Parco e dell'Istituto di Ricerca Agrobiologica della Galizia, del Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo, della Società Spagnola di Scienza del Suolo, della Società Italiana di Pedologia, della Società italiana di Scienza del Suolo della Società Europea per la Conservazione del Suolo è adesso scaricabile gratuitamente al seguente link.



Adesso Sarina, Cirino, Nico, prendono vita e spiegano cosa sono i micro organismi, perché sono importanti per il suolo e come lo rendono fertile.



Si tratta di uno dei tanti risultati nell'ambito delle attività di educazione ambientale che speriamo di poter rivitalizzare al più presto commenta il Presidente Domenico Barbuzza. Purtroppo l'emergenza COVID ha fortemente condizionato i rapporti con le Scuole ma non ci lasciamo scoraggiare e continuiamo trovando soluzioni alternative, che permettono di continuare ad apprendere i segreti del nostro territorio.