(S. Agata Militello, 18 Gen 22) 21 gennaio 2022 San Marco d'Alunzio, Palazzo dei Congressi e degli Eventi - Badia Grande ore 16.30



Si terrà venerdì' 21 gennaio presso il Palazzo dei Congressi e degli Eventi "Margherita di Navarra" (Badia Grande) di San Marco d'Alunzio, con inizio alle ore 16.30, la tradizionale conferenza stampa di presentazione del calendario del Parco dei Nebrodi.



L' edizione 2022 pone l'accento sui beni artistici e architettonici delle nostre comunità.



Si prega di confermare la presenza, stesso mezzo ovvero telefonicamente al numero 0941 – 702524 al fine di garantire accesso in modo ordinato.



L'ingresso in sala sarà consentito conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Interventi previsti:

Filippo Miracula, Sindaco di San Marco d'Alunzio

Gino Fabio, Ente Parco dei Nebrodi

Nanni Ricevuto, referente Università telematica Pegaso

Domenico Barbuzza, Presidente del Parco dei Nebrodi

Bernardette Grasso, deputato A.R.S.

Lavori moderati da Sara La Rosa, giornalista e responsabile della Comunicazione istituzionale dell'Ente Parco dei Nebrodi.