Seminario per celebrare i 29 anni dall’istituzione dell’Ente

(S. Agata Militello, 29 Lug 22) Una giornata dedicata alle attività della Dorsale dei Nebrodi, opportunità di sviluppo per il territorio.



Sarà il Presidente del Parco ad aprire i lavori, organizzati presso il PalaMangano il prossimo 4 agosto a partire dalle ore 10.00 per annunciare le opportunità offerte dai lavori della Dorsale, così come informalmente annunciato nel corso di precedenti incontri con la stampa dichiara Domenico Barbuzza.



Previste le relazioni di: Vincenzo Cordone, Project manager in politiche di sviluppo territoriale Aree interne, Michele Limosani, Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Messina, Giuseppe Trombino, Presidente I.N.U. Sicilia e Paolo Inglese, Direttore del Sistema museale dell'Università di Palermo.



Affidato a Giuseppe Romeo il compito di moderare i lavori.



Conclusioni dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro.