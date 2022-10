Sottoscritto accordo per la promozione delle esperienze di gestione della natura

(S. Agata Militello, 18 Ott 22) Visita istituzionale al Parco dei Nebrodi per la delegazione dell'Universitá di Tokaj, composta dal Rettore Ágnes Horváth, dal Presidente del Consiglio della fondazione dell'Università nonchè sottosegretario del governo ungherese per la formazione superiore István Stumpf e da Sándor Némethy, Professore di ricerca.



I professori, accompagnati dai colleghi Giuseppe Dazzi e Giuseppe Lo Papa, in rappresentanza rispettivamente della Società europea per la Conservazione del Suolo e dell'Università di Palermo hanno partecipato ad un workshop, dedicato alle esperienze su promozione, gestione e conservazione della natura, organizzato congiuntamente al Parco dei Nebrodi ed al Consorzio della Banca Vivente del Germoplasma vegetale.



Interessante il primo approccio che con l'Università di Tokaj che, istituita nel 2021, grazie alla riconversione delle precedenti attività formative, vanta un territorio riconosciuto patrimonio dell'UNESCO che possiede alcuni elementi comuni con il territorio dei Nebrodi.



Per il Rettore Ágnes Horváth: la nostra Università è destinata a formare esperti in destinazione turistica e richiede pertanto risorse umane qualificate, formate in realtà di eccellenza.



Il sottosegretario del governo ungherese per la formazione superiore István Stumpf sottolinea il forte senso di identità territoriale che accomuna la Regione del Tokaj con il territorio dei Nebrodi, approvando la sottoscrizione dell'accordo che prevede la collaborazione tra il Parco e l'Università sui temi della formazione, dell'ecoturismo e in generale dell'esperienze in materia di conservazione della natura.



Una giornata accolta positivamente anche dal Sindaco di S.Agata Militello Bruno Mancuso, che ha portato i saluti in fase di apertura e ovviamente dal Presidente del Parco Domenico Barbuzza, che ha riassunto i recenti impegni internazionali dell'Ente, cogliendo l'occasione per ringraziare i Dirigenti e tutta la squadra del parco per l'impegno profuso che già da adesso dovrà prevedere un maggior impegno per assolvere agli accordi assunti



La giornata si è conclusa con una visita presso la Banca del Germoplasma di Ucria dove il Direttore Digangi ha presentato agli ospiti i risultati delle attività svolte.



Sara La Rosa

Ordine Naz.le Giornalisti – tess. N. 150945