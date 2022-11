Sottoscritta la petizione a tutela dell’identità dei territori e della salute dei cittadini

(S. Agata Militello, 14 Nov 22) Sottoscritta dal Parco dei Nebrodi la petizione lanciata da Coldiretti contro il cibo sintetico: l'intento è di vietare la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi.



La posizione di Coldiretti è legata a doppio filo a una petizione mondiale promossa e supportata da World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe contro il cibo prodotto in laboratorio.



La mobilitazione ha lo scopo di fermare la pericolosa tendenza che mette a rischio il futuro della filiera del cibo made in Italy.



Ecco quindi la sottoscrizione della petizione da parte del Parco dei Nebrodi, accogliendo l'invito del della Coldiretti di Messina e del responsabile di zona Salvatore Calcò.



L'adesione alla campagna di sottoscrizione lanciata da Coldiretti rappresenta un atto dovuto: le speculazioni collegate al cibo sintetico rischiano di alterare e cancellare l'identità dei nostri prodotti agroalimentari invidiati in tutto il mondo per la qualità commenta il Presidente del Parco Domenico Barbuzza.