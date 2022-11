Gli appuntamenti del Parco dei Nebrodi

(S. Agata Militello, 25 Nov 22) Si rinnova l'appuntamento con la Giornata mondiale del suolo (WSD), che si tiene ogni anno il 5 dicembre per focalizzare l'attenzione sull'importanza di un suolo sano e per sostenere la gestione sostenibile delle risorse del suolo.



Il Parco dei Nebrodi, già da tempo attivo nell'ambito delle azioni di educazione ambientale, prosegue l'azione divulgativa dedicata al complesso ecosistema, ricco di biodiversità e fondamentale per la nostra economia.



Due gli eventi organizzati, con la presenza di relatori internazionali e rappresentanti delle istituzioni locali, rispettivamente in programma, a S.Agata Militello presso l'istituto comprensivo "G.A. Cesareo" giorno 5 e a San Teodoro presso l'istituto comprensivo "Capizzi – Cesarò" giorno 6 dicembre.



Proprio lo scorso anno, era stata realizzata una pubblicazione sull'argomento, dal titolo "Vivere il suolo", grazie ai lavori dell'Istituto comprensivo di Capizzi-Cesarò, nell'ambito di un contest con la FAO e con il contributo dell'Ente Parco, dell'Istituto di Ricerca Agrobiologica della Galizia, del Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo, della Società Spagnola di Scienza del Suolo, della Società Italiana di Pedologia, della Società italiana di Scienza del Suolo della Società Europea per la Conservazione del Suolo.



Il fumetto, disponibile anche on line www.secs.com.es/publicaciones, verrà a breve presentato, nella versione in lingua tedesca presso l'Università di Santiago.



Si tratta di uno dei tanti risultati nell'ambito delle attività di educazione ambientale che stiamo provvedendo a rivitalizzare nonostante le esigue risorse commenta il Presidente Domenico Barbuzza. L'apporto della Società Internazionale di Scienze del Suolo si rivela di fondamentale importanza nelle nostre attività.

Sara La Rosa

Ordine Naz.le Giornalisti – tess. N. 150945