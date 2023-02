Seminario presso Istituto comprensivo Cesareo di S.Agata Militello

(S. Agata Militello, 24 Feb 23) Una giornata di festa e conoscenza del territorio dei Nebrodi per l'Istituto comprensivo "G.A. Cesareo" di S.Agata Militello.



Il seminario "A Scuola di Natura", organizzato nell'ambito della collaborazione con il Parco dei Nebrodi, il cui referente è l'ing. Massimo Geraci, ha fornito utili elementi di conoscenza e riflessione per gli studenti dell'Istituto.



La presentazione dei lavori e i saluti di apertura, affidati rispettivamente, alla Dirigente Angela Marciante e all'Assessore Ilaria Pulejo hanno focalizzato l'attenzione sulla presenza dell'Ente Parco come istituzione ma anche come laboratorio " a cielo aperto", strumento di conoscenza di numerose discipline e soprattutto di un corretto stile di vita.



L'approfondimento sul ruolo delle piante per l'alimentazione, la bellezza, la salute e il laboratorio di botanica, sono stati curati da Rosario Schicchi, Direttore dell'Orto Botanico di Palermo e Giuseppe Di Noto, dell'Università di Palermo, che hanno intrattenuto una platea di studenti interessata ed entusiasmata dagli esempi forniti dai docenti.



Natura e sostenibilità, utilizzo dei 5 sensi, conoscenza grazie all'uso delle piante: questi solo alcuni dei temi trattati per l'interessante lezione di educazione ambientale.



Il Commissario straordinario Giovanni Cavallaro ha ricordato il ricco patrimonio di biodiversità del Parco dei Nebrodi, area di grande interesse naturalistico, concludendo con un invito al rispetto della natura e dell'ambiente.



I lavori sono stati moderati dal giornalista Giuseppe Romeo.

Sara La Rosa

Ordine Naz.le Giornalisti – tess. N. 150945