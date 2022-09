Venerdì 23 Settembre 2022

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti



9:00 9:30 Saluti delle autorità e apertura del Convegno

Modera - Sara La Rosa - Parco dei Nebrodi

Bruno Mancuso - Sindaco di S. Agata di Militello

Massimo Midiri - Rettore Università di Palermo



Saluti dei rappresentanti Ordini Prof. ed Associazioni

Pietro Miraglia - Vice Presidente Ordine Naz. dei Biologi

Filippo Cappotto - Vice Pres.te Consiglio Naz. dei Geologi

Anna Carulli - Presidente Ist. Nazionale di Bioarchitettura

Davide Siracusano - Vice Pres. Ordine Geologi Sicilia

Salvatore Messina - Ord. Dott. Agr. e Forestali di Messina

Carmelo Contiguglia - Ordine Ingegneri di Messina

Giuseppe Falzea - Pres. Ordine Architetti PPC. di Messina

Salvatore Carianni - Collegio Geometri e G. L. di Messina



9:30 10:00 Presentazione del Convegno

Domenico Barbuzza - Presidente del Parco dei Nebrodi

Federico Preti - Presidente Nazionale AIPIN

Rosario Schicchi - Direttore Orto Botanico-UNIPA

10:00 10:30 Coffee break



10:30 12:00 1° Sessione "Interdisciplinarietà dell'Ingegneria Naturalistica"

Modera - Vito Ferro - Università di Palermo (SAAF)

Relatori:

Paola Sangalli - European Federation of Soil Bioengineering

JunYang - Sichuan Qionghai National Wetland Park (China) e Piero Schneider Graziosi - China/Italy Green Bridge

Carmelo Dazzi - European Society for Soil Conservation (ESSC)

Giovanni Randazzo - Università di Messina

Giuseppe Trombino - Istituto Naz.le Urbanistica, Sicilia

Riccardo Guarino - Università di Palermo



12:00 13:30 2° Sessione "Antropocene, tempo di Resilienza: la sfida dell'Ingegneria Naturalistica per l'Ecologia del Paesaggio

Modera - Giuseppe Doronzo - AIPIN

Relatori:

Carlo Bifulco - Politecnico di Coimbra (ESAC)

Salvatore Zaccaro - Istituto Nazionale di Bioarchitettura Rosa Rivieccio - Consiglio Ricerca agricoltura analisi Economia Agraria PB

Vera Greco - Parco Fluviale dell'Alcantara

Piero Salvatore Lo Nigro - Fed. Ord. Dott. Agronomi e Dott. Forestali Sicilia

Emilio Padoa Schioppa - Università di Milano-Bicocca



13:30 15:00 Colazione di lavoro



15:00 17:00 3° Sessione - "Esperienze e interventi di rinaturalizzazione"

Modera - Rosario Schicchi - Università di Palermo

Relatori:

Saverio Sciandrello, P. Minissale, G. Giusso del Galdo - Università di Catania e G. Spampinato - Università di Reggio Calabria

Antonello Prigioniero e Carmine Guarino - Università del Sannio

Giuseppe Bazan e Anna Geraci - Università di Palermo (STEBICEF)

Tommaso La Mantia - Università di Palermo

Alessandro Crisafulli - Università di Messina

Salvatore Cartarrasa - Universita di Catania

17:00 18:00 Relazioni ad invito da Call for paper

Modera: Massimo Geraci - Parco dei Nebrodi

Relatori:

Lorena Ferrara - AIPIN

Giovanni Mangano - Area Marina Protetta Capo Milazzo

Angelo Merlino e Peppuccio Bonomo - Ente Parco delle Madonie

Filippo Amato (AIPIN), Giuseppe di Noto (AIPIN) e Natale Surano (UNIPA)

Fabio Di Piazza - Citta di Palermo

Giuseppe Occhiuto (Geologo) - Pier Fantini (AIPIN)