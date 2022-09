Sabato 24 Settembre 2022

9:00 11:00 4° Sessione - "Internazionalizzazione e ricerca"

Modera - Paolo Inglese - Università di Palermo (SiMuA)

Relatori:

Albert Sorolla - Asociacién Espatiola de Ingenieria del Paisaje (AEIP)

Florin Florineth - University of Natural Resources Life Sciences, Vienna

Vincenzo Piccione - Società Italiana di Geologia Ambientale, Sicilia

Francesco D'asaro Roberta Calvo, Gianluigi Pirrera - AIPIN e Giorgio Baiamonte - Università di Palermo

Sandor Nemethy - University of Gothenburg

Manfredi Leone - Università di Palermo

Antonella Bondì - Ass. Ital. di Architettura del Paesaggio

Rosario Santonastasio - Archeoclub d'Italia

11:00 11:30 Coffee break



11:30 12:30 Relazioni ad invito

Modera: Benedetto Versaci - AIPIN

Relatori:

Giuseppe Lo Papa - Università di Palermo

Cesare Crocetti - AIPIN

Francesco Cancellieri - AssoCEA Messina APS

Giancarlo Teresi - AIPIN

Carmela Canzoneri - Ass. It. di Architettura del Paesaggio

Maria Sorrentino - Ordine nazionale dei Biologi

12:30 13:30 Intervento di ingegneria naturalistica della Dorsale dei Nebrodi - Piano strategico perla gestione (Sentiero Italia)

Modera - Teresa Sanfilippo - Giornalista

Relatori:

Ignazio Digangi, Calogero Blogna e Nicola Vaneria Parco Nebrodi

Vincenzo Cordone - Project manager Aree Interne

Ejarque Josep - Destination manager Piano Strategico

Limosani Michele - Università di Messina



13:30 15:00 Colazione di lavoro



15:00 16:30 Tavola rotonda - "Situazione attuale e prospettive difesa del suolo"

Modera - Federico Preti - Presidente Nazionale AIPIN



Michele Orifici - Società Italiana di Geologia Ambientale

Alberto Patruno - Ass. Naz. Imprese di Difesa e Tutela Ambientale

Vincenzo Bagarello - Università di Palermo (SAAF)

Bruno Manfr - Protezione Civile Regione Siciliana

Fulvio Bellomo - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Regione Siciliana

Maurizio Croce - Soggetto Attuatore Commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico Regione Siciliana



16.30 17:00 AIPIN "Teri, oggi e domani"

Presentazione del volume "I.N. 2.0 Innovazioni in Ingegneria Naturalistica" a cura dell'Associazione Italiana per

l'Ingegneria Naturalistica



17:00 18:00 Consegna Premio internazionale di ingegneria naturalistica "Giuliano Sauli" - Edizione 2022

Modera - Flora Vallone - AIPIN

Relatori:

Gioia Gibelli

Giuseppe Gisotti

Gianluigi Pirrera



18:00 18:30 Dibattito



18.30 19:00 Conclusioni e chiusura del convegno