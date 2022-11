Lunedì 5 Dicembre 2022

Ore 9:30 - Presentazione della Giornata Mondiale del Suolo 2022

Angela Marciante - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "G.A. Cesareo"



Ore 9:45 - Saluti Autorità

Bruno Mancuso - Sindaco del Comune di Sant'Agata Militello



Ore 10:00 - Relazioni

Edoardo Costantini - President Elect della International Union of Soil Sciences

Carmelo Dazzi - President of the European Society for Soil Conservation



Ore 10.30 - Presentazione degli elaborati prodotti dagli studenti



Ore 11:30 - Conclusioni

Domenico Barbuzza - Presidente Ente Parco Nebrodi

Stello Vadalà - Provveditore agli Studi di Messina #



Modera: Giuseppe Romeo - Giornalista



Info: Ente Parco Nebrodi - Massimo Geraci tel. n. 348/5816626, email: massimo.geraci@gmail.com